Il collettivo Inciampo torna al teatro Dimora di Mondaino per produrre La verità del fenicottero

Eventi

Mondaino

| 13:25 - 29 Giugno 2020

Collettivo Inciampo - Phoenicopteridae.

Dal 29 giugno al 13 luglio il collettivo Inciampo torna in residenza a L’arboreto-teatro Dimora di Mondaino per rispondere alla chiamata pubblica di ERetici, per artisti under 30 che operano in regione.



Il terzo periodo di residenza creativa (dopo la prima tappa a Mondaino e la seconda a La Corte Ospitale) è finalizzato alla ricerca e alla produzione del nuovo spettacolo PHOENICOPTERIDAE - La verità del fenicottero che vedrà anche un momento collettivo con la prova aperta di sabato 11 luglio alle 21.30 al Teatro Dimora di Mondaino, seguita da un incontro con la compagnia a cura di Francesca Giuliani (ingresso a contributo libero – prenotazione obbligatoria. Info: 3319191041, info@arboreto.org - www.arboreto.org).



Il progetto

Che cos’è un inganno? Memoria alterata, narrazione, incongruenze temporali, sostituzioni, omissioni. La prima favola che ci raccontano prima di andare a dormire narra di superamenti e lieto fine. Ma che cosa succede se, come in Armida e la realtà (da Le ombre Bianche di Ennio Flaiano) alle favole vengono sostituiti i fatti di cronaca?

Nel tentativo di riempire i vuoti con immagini e situazioni ciascuno di noi mente parlando di sé, avvicinandosi sempre di più alla rappresentazione del proprio io. Partendo da questa specie di inclinazione naturale, il meccanismo dell’autofinzione ci spinge a considerare l’inganno come un atto deliberato anche laddove la memoria è ben stabile.

Talvolta l’inganno può assumere un’accezione positiva, si fa espressione di libertà, desiderio di dominio dell’uomo sul proprio destino; spesso però questo dominio travalica le frontiere del privato per arrivare al pubblico. Non si tratta più di narrarsi in una maniera diversa da quel che si è ma di plasmare la narrazione altrui nel momento in cui questa entra in contatto con le propaggini del nostro inganno.

Oggi più che mai diventa difficile riconoscere il reale dal fittizio, laddove l’inganno si è evoluto ed è diventato anch’esso social: manipolazione dell’informazione, impossibilità di raccontare la realtà, creazione virtuale di se stessi.

Come ci si comporta quando la realtà pare più falsa e fantasiosa di una menzogna? O quando una bugia viene scambiata per realtà e su di essa ci si costruisce la propria immagine, la propria fama o la propria storia? E qual è la posizione del teatro, luogo precipuo dell’inganno, in questa nuova era e prospettiva?



Attraverso lo studio ponderato di una vasta bibliografia e l’utilizzo sperimentale dei nuovi media e delle nuove tecnologie si tenterà di condurre lo spettatore nei meandri di un’interrogazione che lo investe in prima persona e che invita all’esercizio del dubbio prima di tutto verso se stessi.



COLLETTIVO INCIAMPO nasce nel 2019 da un caso e da una necessità. Lo sguardo dei suoi componenti si pone per inclinazione naturale nel punto in cui la nuova drammaturgia incontra il linguaggio performativo della scena. Necessità è quella di porsi costantemente l’interrogativo sul senso di ciò su cui si lavora, tenendo sempre l’attenzione puntata alla realtà complessa in cui siamo immersi. Marzio Badalì, Francesca Di Fazio, Fabiola Fidanza, Luca Gadler e Gianmarco Marabini, cinque singolari individui dalla formazione composita, si incontrano nel 2018 al corso di perfezionamento Dramaturg Internazionale della Scuola di teatro Iolanda Gazzerro di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione. Terminato il percorso di formazione, decidono di creare il collettivo, facendo confluire le loro diverse conoscenze in un laboratorio di idee teatrali e performative.