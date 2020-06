Bandiera blu e verde a Bellaria-Igea Marina, altra spiaggia della riviera a misura di bambino

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:13 - 29 Giugno 2020

La consegna della bandiera verde a Bellaria-Igea Marina.

Anche per quest'anno il comune di Bellaria-Igea Marina si è aggiudicato la bandiera verde, un riconoscimento che certifica le località balneari a misura di bambino e che, dal 2008, viene assegnato a seguito di un’indagine condotta da oltre 2600 pediatri, italiani e non solo.



Nel 2020 sono 144 le spiagge premiate con la bandiera verde e nel caso di Bellaria il riconoscimento si affianca alla più nota bandiera blu, che sventola sulle spiagge che si affacciano sui mari più puliti e ottenuta del comune riminese dalla fondazione per l'educazione ambientale (Fea) per il 12esimo anno consecutivo. Quest'anno sono sette le località emiliano-romagnole ad averla ottenuta.



Il vessillo verde viene concesso una volta trovata risposta a una serie di requisiti che la città e le sue spiagge possono vantare, come spazi che diano libertà di gioco ai bambini, locali e servizi che soddisfino le esigenze di genitori e figli, ma anche acqua del mare che non diventi subito alta. Caratteristiche coerenti con quel target “family” che Bellaria ha consolidato sotto il profilo turistico.



La consegna ufficiale è avvenuta sabato ad Alba Adriatica in Abruzzo: a ritirarla il consigliere di maggioranza Matteo Stievano.