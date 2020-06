Esercito e prefettura dalla parte dell'ordine e della sicurezza anti Covid

Attualità

Rimini

| 13:00 - 29 Giugno 2020

Il colonnello Roberto Gabrielli in visita alla prefettura di Rimini.

Il colonnello Roberto Gabrielli, comandante del 121esimo Reggimento artiglieria contraerea “Ravenna” di Bologna, ha fatto visita alla prefetta di Rimini Alessandra Camporota per il passaggio di consegne al comando del raggruppamento Emilia-Romagna, il quale sovrintende l’operazione “Strade Sicure” con il presidio anche della provincia riminese.



Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l'estrema rilevanza di una solida collaborazione tra le istituzioni nell’azione di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso il sinergico intervento dei militari in concorso con le Forze di polizia operanti nel territorio.



Il rappresentante del governo ha espresso particolare soddisfazione per l'attività determinate dell’esercito anche nell'attuazione delle misure governative di contenimento della pandemia da Coronavirus dallo scoppio della emergenza sanitaria, sottolineando la positiva percezione, da parte dei cittadini, della presenza dei militari anche in una fase così delicata.