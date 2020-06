Rimini, lavoro e politica sociale ai tempi del Covid, webinar di Cescot e Confesercenti

Attualità

Rimini

| 12:15 - 29 Giugno 2020

Logo del Cescot Rimini.

Confesercenti Rimini, in collaborazione con il Cescot, organizza per domani pomeriggio (martedì 30 giugno) un webinar gratuito con Eufranio Massi, esperto in diritto del lavoro, e Maria Pia Bartoli, responsabile delle Politiche del lavoro di Confesercenti Rimini, in cui verranno illustrate le più recenti misure straordinarie in materia di lavoro e di politica sociale, introdotte per far fronte all’emergenza Covid-19.



I professionisti del settore, consulenti del lavoro e responsabili delle risorse umane, sono alle prese con mille dubbi interpretativi perché i vari decreti che si sono susseguiti (Decreto cura Italia, Decreto Rilancio, etc) e i regolamenti attuativi dell’Inps non sempre sono di facile applicazione.



Sono tante le questioni che necessitano di approfondimenti, a partire dalle integrazioni salariali per le varie tipologie di lavoratori, alla gestione di ferie e permessi, al lavoro agile "semplificato”, fino ai contratti a termine e il blocco dei licenziamenti e tanto altro.



Durante il webinar Eufranio Massi illustrerà i vari dispositivi normativi e un’ampia casistica di situazioni concrete.



Il webinar si svolgerà domani dalle 15 alle 17. L'iscrizione è obbligatoria a questa pagina

Gli iscritti riceveranno poi le indicazioni tecniche per accedere al webinar.



Per informazioni: Cescot Rimini, referente Barbara Morotti telefono 335 1732732, mail barbara@cescot-rimini.com