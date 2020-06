Attualità

Rimini

| 11:51 - 29 Giugno 2020

Cinghiale in movimento.

Un cinghiale a spasso in via Maceri a Rimini. La segnalazione è stata inviata da un nostro lettore. L'animale è stato notato a bordo strada prima di scappare per la campagna.







