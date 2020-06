Cronaca

Rimini

| 11:30 - 29 Giugno 2020

Incendio in corso in un campo a Santa Aquilina. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un trattore intorno alle 9.40 di questa mattina (lunedì 29 giugno). La zona interessata dal fuoco e dal fumo è abbastanza estesa e i vigili del fuoco sono al lavoro per arginare la situazione. Seguiranno aggiornamenti