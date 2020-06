Misano, detenzione e spaccio di cocaina e hashish, tre denunce dei Carabinieri

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:16 - 29 Giugno 2020

Il presidio dei Carabinieri in piazzale Ceccarini.

Un 32enne di origine marocchina e residente a Gemmano, pregiudicato, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Misano Adriatico lo hanno trovato con 0,90 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Stessa denuncia per un 35enne dominicano e un 19enne marocchino entrambi pregiudicati. Il primo è stato sorpreso in auto con 2.75 grammi di cocaina già pronti per lo spaccio, suddivisi in 5 dosi. Il 19enne, residente a Misano, e era in compagnia di altri giovani con 12,20 grammi di hashish.



Con la maggiore presenza di turisti sul territorio, la Compagnia di Riccione intensificherà i servizi di presidio a tutela del cittadino, garantendo, in particolar modo nel weekend, l’apertura al pubblico del Presidio fisso di Piazzale Ceccarini, con turni rinforzati di controllo del territorio e del centro cittadino.