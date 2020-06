Con un coltello a serramanico con lama da 15 cm a spasso per Riccione, denunciato 17enne

Cronaca

Riccione

| 11:08 - 29 Giugno 2020

Pattuglia dei Carabinieri.

A spasso con con martello, coltello a serramanico e manganello. Sono state tre le denunce dei Carabinieri della Perla Verde ad altrettante persone.

Un 31enne pregiudicato riccionese girava con una bici rubata e in mano un martello e grimaldelli. E' stato notato in via Abruzzi con il mezzo risultato non suo. Gli attrezzi sono verosimilmente serviti per forzare il lucchetto che teneva la bici legata. E' stato denunciato per furto aggravato e porto abusivo di arnesi atti allo scasso.

Un 17enne di origine brasiliana è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 15 cm. Il minore si trovava in piazzale Fleming assieme ad altri minori.

Nell'auto di un bolognese 48enne i Carabinieri di Montescudo hanno trovato un manganello telescopico di 52 cm.

Questi ultimi sono stati denunciati per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.