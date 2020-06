Rimini, accerchiato e rapinato dalla baby gang

Cronaca

Avrebbero accerchiato, minacciato e derubato un ragazzo riminese del 2002, frugando nelle sue tasche e impossessandosi dei 190 euro che aveva nel portafogli. A mettere in atto la rapina sarebbero stati sette o otto ragazzini della sua età. Il fatto sarebbe accaduto in via Bastioni occidentali nel pressi del centro storico di Rimini. Il gruppo avrebbe accerchiato la vittima minacciandolo con un coltello qualora non gli avesse consegnato il denaro che aveva. L'episodio è avvenuto verso l’1.30 dell’altra notte. Sull’episodio indaga la Squadra mobile.