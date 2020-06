Attualità

Rimini

| 07:47 - 29 Giugno 2020

Un pontile danneggiato al lago Mariotti.

Un accorato appello arriva da un cittadino per la sistemazione di alcuni punti del parco Giovanni Paolo II. L'area indicata dalle foto del nostro lettore è quella attorno al laghetto Mariotti. "

Alcune staccionate sono a terra e diversi pontili da tempo, alcuni da anni, sono inaccessibili e pericolosi" scrive il nostro lettore sperando in un pronto intervento per vivere ancora meglio "il magnifico polmone verde nel centro di Rimini".