Meteo: Rimini, arriva l picco del caldo. Temperature fino a 34 gradi

Rimini

| 20:33 - 28 Giugno 2020

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 28/06/2020 ore 18:45



Lunedì 29 Giugno



Stato del cielo: sereno per tutto il giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18° e +23°, massime comprese tra +27° e +34°.

Venti: moderati di Garbino da Sud-Ovest, con forti raffiche sui rilievi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 30 Giugno



Stato del cielo: sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio. Sereno in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19° e +24°, massime comprese tra +29° e +34°.

Venti: deboli da Sud-Ovest nell’interno e da Sud-Est su costa e pianura.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 1 Luglio



Stato del cielo: sereno per buona parte della giornata, ad eccezione di innocui annuvolamenti pomeridiani sui monti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19° e +22°, massime comprese tra +28° e +32°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: i giorni seguenti saranno caratterizzati da maggiore variabilità. Annuvolamenti pomeridiani con la possibilità di brevi rovesci fra Giovedì 2 e Venerdì 3 Luglio. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.



