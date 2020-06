Rimini: malore mentre fa il bagno, anziano riccionese muore affogato

Cronaca

Rimini

| 20:07 - 28 Giugno 2020

Sul posto la Capitaneria di Porto. Foto di repertorio.

Un 81enne di Riccione è morto questo pomeriggio (domenica 28 giugno) mentre si trovava in mare, davanti al bagno 138 di Miramare di Rimini. L’uomo, che aveva già problemi di salute, probabilmente è stato colto da malore mentre era in acqua, a circa 50 metri dalla battigia. I bagnini sono intervenuti immediatamente e l’hanno riportato a riva, ma l’anziano aveva già perso i sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione, avvenuti in spiaggia, l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto la Capitaneria di Porto.