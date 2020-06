Attualità

Rimini

| 19:56 - 28 Giugno 2020

Bici gettata sotto il ponte Tiberio.

E' successo di nuovo. Uno o più vandali hanno ben pensato di gettare una bicicletta nell'invaso nell'invaso del Marecchia vicino il ponte Tiberio nella zona di San Giuliano. La segnalazione arriva da un nostro lettore. Oltre alla bici, spunta anche un casco. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, certo è che "osservare quella macchia gialla che trapela dalle acque del bacino di certo non è un bel vedere".