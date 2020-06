Da 70 anni in vacanza a Torre Pedrera, riconoscimento per Silvana classe 1933

Turismo

Rimini

| 19:25 - 28 Giugno 2020

Ezia Silvana nata a milano nel 1933.

Anche quest'anno la signora Ezia Silvana nata a milano nel 1933 si è presentata con la simpatia che la contraddistingue sulle spiagge di Torre Pedrera al Bagno Giorgio . "Conosco questo paesino da parecchi anni ... la prima volta è stata nel 1950 quando con la famiglia venivamo in vacanza a Torre Pedrera" 70 anni senza mai lasciar passare un'estate che non fosse da queste parti, via Gebel, il forno, il passaggio a livello e il canneto con l'allora morosino. Una persona simpaticissima ci dicono Fabio e Arianna i bagnini con cui è veramente un piacere chiaccherare. La signora si è congratulata con l'assessore Jamil Saghedolvad per i lavori del nuovo lungomare e si è raccomandata che per il prossimo anno sia tutto terminato al meglio. Il comitato Turistico di Torre Pedrera ha voluto premiare la fedele turista che nonostante questo periodo difficile contraddistinto dal Covid ha mantenuto la sua fedeltà a Rimini.