Talamello: cade dalla mountain bike sui sentieri del Monte Pincio. Interviene l'eliambulanza

| 14:49 - 28 Giugno 2020

Un momento dei soccorsi.

Disavventura per un 49enne di San Marino sui sentieri del Monte Pincio a Talamello. Oggi (domenica 28 giugno) l'uomo ha effettuato una pedalata in mountain bike con alcuni amici, ma giunto in un tratto di sentiero accidentato, per cause da accertare, è caduto di sella, procurandosi un trauma cranico e un trauma toracico. Gli amici hanno allertato il 118, intervenuto con ambulanza, automedica e l'elicottero da Ravenna, assieme alla squadra della Valmarecchia del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, il 49enne è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non preoccupano.