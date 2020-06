Clienti, baristi e camerieri sanzionati: non avevano la mascherina

Cronaca

Rimini

28 Giugno 2020

Contro gli assembramenti nei pubblici esercizi, sul lungomare e in centro, nei parchi e aree verdi, infine in spiaggia, sono scattati controlli della Polizia di Rimini. Ieri sera (sabato 27 giugno) sono stati posti sotto osservazione i locali della movida e sono partite sanzioni anche per camerieri e baristi che lavoravano senza le mascherine, o indossandole lasciando scoperti naso e bocca; idem per i clienti. Tre titolari di altrettanti locali sono stati sanzionati: in uno di essi sono state rilevate anche violazioni relative alla somministrazione di alcol a minorenni. Il Questore potrebbe disporre così per il locale un periodo di chiusura.