Motoraduno a Torre Pedrera, le Gold wing in visita a Rimini per programmare l'evento settembrino

| 12:14 - 28 Giugno 2020

Gli equipaggi delle gold wing in visita a Torre Pedrera.

Un rombo contro la crisi da Covid: una ventina di Gold Wing hanno fatto ritorno nel fine settimana a Torre Pedrera, frazione di Rimini, dopo la bella esperienza dello scorso anno, per fare un sopralluogo in vista del motoraduno nazionale, in programma - se tutto andrà come deve andare - il 19 e 20 settrembre, con centinaia di appassionati attesi da tutta Italia.



Al primo appuntamento organizzato da Franco Cuoghi di Modena erano già presenti equipaggi provenienti da Brescia, Milano, Reggio Emilia, Mantova, Ancona, Bologna, Modena, tutti ospiti dell’hotel Mexico.



«Abbiamo voluto dare un primo forte segnale contro la crisi da Covid 19 sin dai primi giorni della riapertura del nostro hotel – spiega Gabriele Bertaccini, gestore dell' Hotel Mexico - . Obiettivo anche sostenere il nostro turismo mentre aspettiamo con trepidazione di poter mostrare ai nostri ospiti il nostro nuovo lungomare in fase di completamento».



Le "ali d'oro" hanno visitato l’entroterra con una escursione a San Leo e San Marino.