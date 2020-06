Il fan club di Sergio Cenci ringrazia il cantautore per la vicinanza dimostrata durante il lockdown

Attualità

28 Giugno 2020

Sergio Casabianca.

Il fan club del cantautore riminese Sergio Cenci "Casabianca" conta 550 iscritti: una comunità virtuale dove i rapporti umani sono reali e condivisi, ispirati dagli stessi valori che guidano l’opera dello stesso cantautore romagnolo che seguono con tanta passione e costanza, ovvero l’amore per l’arte, l’entusiasmo per la vita, la solidarietà e la voglia di confrontarsi e di mettersi in discussione.



Sono questi i principi che portano oggi il gruppo a ringraziare pubblicamente Sergio dal nostro sito, per l’umanità che porta sempre sul palco e che condivide con il suo pubblico ma anche e soprattutto per il grande sostegno che ha offerto durante i mesi cupi di lockdown.



Nelle serate trascorse chiusi in casa, i più fortunati insieme a una bella famiglia, tanti altri in solitudine o comunque con mille angosce, ha accompagnato il suo pubblico selezionato, ma non soltanto dalla sua pagina Facebook con tanti spettacoli in diretta di alto livello: cabaret, scambi di riflessioni, veri e propri concerti, sempre a titolo gratuito e coinvolgendo in remoto anche altri artisti.



In un anno così anomalo ha fatto sentire tutti più vicini cercando di trasmettere speranza, mettendo da parte le preoccupazioni che certamente non sono mancate neanche a lui, contando che il mondo dello spettacolo è stato il più penalizzato da questa chiusura.



«Grazie Sergio, per esserci stato e per non esserti arreso. Per averci ricordato che l’arte è pane per l’anima e che l’anima ha bisogno di essere nutrita tanto quanto il corpo.

Alle tue prossime esibizioni ci saremo, distanziati fisicamente ma vicini nelle emozioni. Certi che, nonostante tutto, sapremo rendere anche questa un’estate speciale».



Sabato 11 luglio Casabianca sarà a Poggio Torriana per il nuovo tour e per far per la prima volta live il nuovo disco con "Le Gocce".