Calcio San Marino, Riccardo Santini resta alla Cosmos per il secondo anno di fila

| 11:11 - 28 Giugno 2020

Il centrocampista italiano ex Tre Penne, Juvenes/Dogana e Tropical Coriano Riccardo Santini resterà ancora a far parte della società sportiva Cosmos di San Marino. Lo annuncia lo stesso calciatore: «È importante rimanere alla Cosmos perché vuol dire che farò ancora parte del progetto calcistico a lungo termine della dirigenza. I risultati sul campo si vedranno tra 2-3 anni. Vogliamo assolutamente riscattarci dalla stagione scorsa, la cui prima metà è stata un po’ deludente. Nella seconda parte, invece, ci eravamo ripresi abbastanza bene tanto da essere in corsa per la qualificazione ai playoff scudetto, ma l’emergenza coronavirus ci ha impedito di raggiungere l’obiettivo. Il ds Molinari, nella sessione estiva di calciomercato, riuscirà sicuramente a rendere ancora più competitiva con acquisti importanti la nostra squadra. Siamo carichi per la prossima stagione: ce la metteremo tutta in ogni partita di campionato e Coppa Titano per dimostrare il nostro reale valore».