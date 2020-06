Sempre più vip scelgono la Riviera: Totti e Ilary in vacanza tra Riccione e Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 10:10 - 28 Giugno 2020

Ilary Blasi e Francesco Totti all'osteria Gambero Sbronzo di Misano Adriatico (foto da Facebook).

Cena al Gambero Sbronzo di Misano Adriatico, bagno "sotto il sole di Riccione" (con tanto di storia Instagram sul profilo di lei), aperitivo al Victor pub e cocktail al Mad. Sono solo alcuni dei luoghi in cui Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati avvistati sulla Riviera riminese, paparazzati non tanto dai giornalisti quanto dai fan che si sono avventati su di loro per i soliti selfie e foto di rito.



Prima le indiscrezioni, poi la conferma: è bastata qualche video di Ilary, i rimbalzi sul profilo Instagram davidefandiilary e poi le foto pubblicate ad esempio dalla pagina ufficiale del ristorante misanese per sciogliere ogni dubbio. La coppia ha scelto la Romagna dopo l'Umbria per trascorrere una parte delle sue vacanze estive ed è stata accolta con gioia ed entusiasmo da sostenitori, albergatori e ristoratori.



Proprio nei giorni scorsi sono stati avvistati in città (e tallonati) prima Vasco Rossi poi Simona Ventura, entrambi ospiti del Grand hotel di Rimini. Un bel segno per la provincia e per la ripartenza del turismo post Covid.