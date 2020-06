Calcio Promozione: Novafeltria, il nuovo allenatore è Mirco Fratta

Sport

Novafeltria

| 17:30 - 29 Giugno 2020

Mirco Fratta (foto da Facebook).

E' Mirco Fratta il nuovo allenatore del Novafeltria, mentre si separano le strade tra la società gialloblu e Fulvio Fabiani, subentrato in corsa la scorsa stagione a Giacomo Mugellesi. Il Novafeltria, che ripartirà dal campionato di Promozione, ringrazia Fabiani «per il grande impegno, la professionalità dimostrata, la determinazione e la passione mostrati nei mesi in panchina, segno di attaccamento alla piazza», augurandogli per il futuro «i migliori risultati in ambito professionale», e nel contempo dà il benvenuto al nuovo allenatore, che aveva già allenato il Novafeltria nel 2002-03, ai tempi della Prima Categoria. «Quello che mi ha fatto pensare di aver fatto la sua scelta giusta, è stato il suo entusiasmo nel volere tornare a Novafeltria. Lui qui, da noi, aveva lasciato il cuore», commenta il ds Michele Sabba, che aggiunge: «E' un allenatore che è stato scelto per le sue caratteristiche peculiari: preparato tatticamente, sa lavorare con i giovani e soprattutto sa costruire il gruppo. Penso sia il tecnico giusto per Novafeltria».