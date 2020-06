Per la prima volta il Rotary club Rimini ha una presidente donna

Attualità

Rimini

| 09:42 - 28 Giugno 2020

Il Rotary club di Rimini per la prima volta nella sua storia ha una presidente donna. Si tratta di Patrizia Ghetti Farfaneti, titolare della farmacia San Michele di Rimini che giovedì 25 giugno sulla terrazza del Grand hotel di Rimini ha ricevuto il mandato dalle mani del presidente uscente Alessandro Andreini.



Al momento hanno partecipato oltre 120 persone tra soci, autorità rotariane, rotaractiane, innerine, soroptimiste e rappresentanti delle istituzioni pubbliche, condividendo così un importante momento in cui, con continuità, si celebra l’inizio di un nuovo anno Rotariano.



Il consiglio direttivo in carica è completato dal presidente incoming Maurizio Bonora, dal vicepresidente Luca Gasparini, dal segretario Fabio Masini, dal tesoriere Massimo Totti, dal prefetto Roberto Muccini e dai consiglieri Enrica Cavalli e Andrea Montemaggi.