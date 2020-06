Rimini: automobilista provoca incidente e scappa, senza soccorrere 17enne ferito

Cronaca

22:02 - 27 Giugno 2020

A sinistra la moto del ragazzo rimasto ferito nell'incidente.

Provoca incidente stradale in via Tripoli a Rimini e scappa, senza prestare soccorso a un 17enne ferito. Il conducente di un'Audi Q3 di colore scuro, questa sera (sabato 27 giugno), intorno alle 21.35, si è scontrato con la propria vettura con una moto Derby di cilindrata 125: ad avere la peggio il centauro, un 17enne residente a Rimini, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma alcune contusioni. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'automobile si è immessa su via Tripoli, uscendo da via Cirene, peraltro contromano (essendo presente un divieto). Il ragazzino transitava sulla via Tripoli, procedendo in direzione mare-monte. Dopo la caduta dalla moto, è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza. L'automobile è ripartita subito, dopo il sinistro, ma alcuni testimoni hanno preso il numero di targa. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.