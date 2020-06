Bellaria: 19enne nasconde una pistola e trenta cartucce in casa

Cronaca

| 17:34 - 27 Giugno 2020

Pistola e droga sequestrata dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione illegale di arma clandestina, un 19enne di origina partenopea residente a Bellaria-Igea Marina. Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, calibro 22, con la matricola della canna abrasa, nonché una trentina di cartucce del relativo calibro. Nei confronti del giovane sono scattate le manette per l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina. Stamane si è celebrata l’udienza di convalida, di fronte al P.M. ed al G.I.P. del Tribunale di Rimini, al termine del quale lo stesso è stato accompagnato in carcere in attesa del processo.