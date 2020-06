Cantieri Rimini nord: "I pochi turisti fuggono". La critica del Consigliere Renzi

Attualità

Rimini

| 15:56 - 27 Giugno 2020

Il cantiere di Viserba.

I cantieri al lavoro in estate, soprattutto in piena stagione, non favoriscono il turismo. L’amministrazione comunale di Rimini, dovrebbe essere più attenta ad accogliere i turisti che amano il mare per il relax e trascorrere qualche giorno in vacanza. I cantieri sul lungomare di Rimini Nord, sono incompatibili con la stagione balneare. La critica giunge dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi.



"Quest’estate, la stagione balneare a Rimini nord, è compromessa non solo dal “Corona Virus”, ma anche dai quattro “cantieri” per la riqualificazione dei Lungomari di Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, avviati in ritardo dal Comune di Rimini il 23 Gennaio scorso - spiega Renzi -

La “fine lavori” era prevista a fine giugno 2020, per i tratti di Via Polazzi-Via Roma a Viserba, Via Tolemaide-Via Tolmetta a Torre Pedrera, Via Adige-Via Astico a Rivabella, con la conclusione di tutti gli interventi entro novembre 2020. Anche l’ampliamento dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi, adiacente la Ferrovia, doveva concludersi entro l’inizio dell’estate Giugno 2020.

Lo stato attuale dei lavori, nonostante 5 mesi di meteo favorevole, smentisce le previsioni della Amministrazione Comunale, evidenziando tempi di esecuzione delle opere che rendono impraticabili i singoli tratti di lungomare nel centro di Viserba, Torre Pedrera, Rivabella. I marciapiedi, per oltre la metà della lunghezza e superficie non sono ancora stati pavimentati, i lampioni dell’illuminazione non sono stati installati. Gli alberi e il verde delle aiuole non sono stati piantumati, il cantiere di Viale Roma a Viserba per il rifacimento della sede stradale, atteso da 20 anni, è stato avviato a fine Giugno. L’ampliamento dell’asse viario adiacente alla Ferrovia è da completare su Via Mazzini, proprio nel tratto a monte di Viserba, il cantiere sul Lungomare di Torre Pedrera, la notte è avvolto nel buio, con pericoli per la sicurezza. I cantieri, in particolare quello nel centro di Viserba, rendono inaccessibili i lungomari, non solo con le transenne, anche con l’impatto di polveri, rumori, causando una situazione caotica, poco rispettosa delle attività circostanti (alberghi, negozi, pubblici esercizi) che protestano, la conseguenza è che i pochi turisti fuggono. Dubitiamo - spiega il consigliere riminese - che tutto sia ultimato fra due settimane, a metà luglio, come ha risposto l’Ass.ai Lavori Pubblici alla nostra interrogazione consigliare di giovedì scorso. Come sono rimaste senza risposta, le nostre criticità sollevate relativamente alle dimensioni ristrette dei marciapiedi, che misurano appena un metro e mezzo a Viserba e Rivabella, a scapito di una pista ciclabile di 2,5 metri, con i pedoni costretti a procedere in “fila indiana”. La “pedonalizzazione dei lungomari” di Viserba e Rivabella, era l’obiettivo principale della riqualificazione, ma alla fine, è stata penalizzata dagli attraversamenti ciclabili. Gli annunci dell’Amministrazione Comunale sulla “fine lavori”- conclude Renzi - si confermano azzardati ed incoerenti: i cantieri sul lungomare, “sono attualmente in corso”, incompatibili più che mai con la stagione balneare, con conseguenti danni alle attività economiche".