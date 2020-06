Giorgio Grassi: "Lascio il Rimini Calcio, ma prima proseguo battaglia legale"

Sport

Rimini

| 14:55 - 27 Giugno 2020

Da sinistra l'addetto stampa Sergio Cingolani e l'oramai ex presidente biancorosso Giorgio Grassi.

Giorgio Grassi annuncia ufficialmente il suo disimpegno da proprietario del Rimini Calcio, come anticipato 24 ore fa da Lucio Paesani. Non è però un disimpegno immediato: il patron della Grabo proseguirà la battaglia legale a seguito della retrocessione a tavolino disposta dalla Figc e inoltre, da quello che si evince dalle sue parole, rimarrà ad interim fino a che non ci sarà una nuova proprietà. Di seguito la lettera.



“Dopo le dimissioni dal ruolo di presidente, presentate l’8 di giugno, con questa nota comunico la mia intenzione di lasciare l’impegno di proprietario della Rimini Calcio. Sono stati quattro anni in altalena tra gioia e sofferenza come poi è la vita che ci chiama ogni giorno a sfide che possono regalarci sorrisi o dispiaceri. Li ho vissuti con un coinvolgimento totale sbagliando e facendo cose per bene ma sempre nel rispetto di un compito che penso di aver svolto con dignità e trasparenza. Prendere questa decisione non è stato facile, nei giorni scorsi ho tenuto il Rimini stretto guardando anche verso il futuro, illudendomi, semplicemente per la sofferenza di lasciare andare qualcosa che mi è caro. Amare tuttavia significa anche lasciare andare e purtroppo per me è giunto il momento. Non sono più nelle condizioni di portare avanti questo impegno perché devo dare priorità ad altre cose importanti della mia vita: la mia famiglia e la mia azienda con i dipendenti che ne fanno parte. Il mio non sarà un addio immediato, nei prossimi giorni mi dedicherò ad altri due compiti che devo svolgere prima di chiudere questo importante capitolo della mia vita: combattere perché venga resa giustizia a Rimini e alla Rimini Calcio e dare alla società biancorossa il futuro più solido possibile. Da oggi sarò quindi impegnato su questi due fronti e darò tutto me stesso per garantire il meglio alla Rimini Calcio. Appena sarò in grado di comunicare novità concrete, ci incontreremo. Grazie per tutto quello che mi avete dato,a presto”.

Giorgio Grassi