Evade dai domiciliari e fa l'autostop, si ferma l'auto dei carabinieri. Arrestato

Cronaca

Novafeltria

| 14:41 - 27 Giugno 2020

Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, arresto per evasione.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno arrestato un 45enne pregiudicato, residente a Verucchio, per l'ipotesi di reato di evasione. Il 45enne era stato arrestato a novembre del 2019 per aver commesso una rapina a Rimini ai danni di un privato cittadino. Dopo aver scontato un periodo in carcere, era stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Verucchio.



Venerdì sera, durante un servizio di pattugliamento del territorio, i Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio lo hanno sorpreso lontano dalla sua abitazione, lungo la Marecchiese, mentre era intento a fare l’autostop per dirigersi verso Rimini. Riconosciuto dagli operanti è stato immediatamente fermato ed arrestato.



Questa mattina (sabato 27 giugno) si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice, in attesa del processo, ha disposto i domiciliari nei confronti del 45enne.