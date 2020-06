Fellini 100, ad Arena Eliseo Forlì si proietta "La dolce vita"

Eventi

Forlì

| 14:14 - 27 Giugno 2020

Film 'La dolce vita'.

Prosegue, all'Arena Eliseo di Forli', l'omaggio a Federico Fellini. Alle 21.30 di domani e' infatti in programma, nell'ambito della rassegna 'Nuove (re)visioni-Meet the classics!', la proiezione di uno dei film piu' famosi del regista riminese, vale a dire 'La dolce vita'.

A questa serata, che sara' introdotta dal responsabile della Cineteca comunale di Rimini, Marco Leonetti, seguira' poi, il 10 luglio, l'ultima proiezione della prima parte di 'Nuove (re)visioni', patrocinata da 'Fellini 100'. In quell'occasione verra' un altro capolavoro felliniano, '8 1/2'.