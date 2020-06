Santarcangelo: burattini e film nei prossimi appuntamenti allo Sferisterio

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:21 - 27 Giugno 2020

Naghma in concerto.

Ottimo successo di pubblico per i due concerti che hanno aperto il calendario di eventi estivi “Santarcangelo, respira la bellezza”: ieri, venerdì 26 giugno, “Naghma Musiche per l’Afghanistan” ha infatti riempito tutti i posti disponibili allo Sferisterio, mentre il concerto “Musiche per l’Europa” in programma questa sera (sabato 28 giugno) ha già registrato il sold out di prenotazioni.



Dopo il debutto molto positivo, gli eventi proseguono lunedì 29 giugno con la Conferenza del Solstizio d’estate promossa da Biblioteca Baldini, Pro Loco e Fondazione Culture Santarcangelo. Alle ore 21 presso lo Sferisterio Filippo Marco Espinoza, ricercatore e membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini, traccerà la biografia di Ludovico Marini (1820-1888), mazziniano e patriota, nonché primo sindaco di Santarcangelo. L’ingresso alla conferenza è libero ma è consigliata la prenotazione a: iat@comune.santarcangelo.rn.it – 0541/356.270.



Mercoledì 1° luglio prende invece avvio una delle più longeve e attese rassegne estive dedicate a bambini e famiglie: “Tanti auguri teste di legno” è il titolo dell’edizione 2020 del Festival dei Burattini che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario. Una celebrazione importante, che segna un percorso di valorizzazione del teatro popolare dei burattini – portato avanti da Fo.Cu.S. – e che nel corso degli anni ha raccolto un grande entusiasmo da parte di adulti e bambini, grazie a storie divertenti, originali ma anche istruttive. Vladimiro Strinati, direttore artistico della rassegna da 10 anni, aprirà il ricco calendario di spettacoli con “Nonna e Volpe” in programma alle 21,15. Il Festival dei Burattini proseguirà poi per tutto il mese di luglio e agosto con appuntamenti allo Sferisterio, al Giardino delle Pietre recuperate e al Mulino Sapignoli di Poggio Torriana. Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione: per Santarcangelo, occorre chiamare il 334.6628192 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13); per Poggio Torriana, contattare il numero 0541.688273 (lunedì dalle 15 alle 18 e dal martedì al sabato dalle 10 alle 13).



Dopo la lunga pausa forzata a causa delle disposizioni anti-Covid, tornano anche le proiezioni del Supercinema, trasferite allo Sferisterio per la stagione estiva. Il primo appuntamento è in programma giovedì 2 luglio alle ore 21,30 con il film “I miserabili” (vietato ai minori di 14 anni). Vincitore del premio giuria a Cannes 2019, candidato per la Francia agli Oscar 2020, il ritratto delle banlieue è la memorabile opera prima di Ladj Ly. È consigliata la prenotazione tramite mail entro le ore 12 del giorno stesso di proiezione, o compilando l'apposito Google form che sarà caricato sulla home page del sito.