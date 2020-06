Torna il concerto tributo a Battisti e Mogol organizzato dalla pro loco di Novafeltria

Eventi

Poggio Torriana

| 07:36 - 28 Giugno 2020

Animalibera in concerto.

Dopo l'emergenza Covid-19, sono ripartiti gli eventi nel territorio riminese. Per rispettare le norme sul distanziamnento sociale, ideale soluzione è quella della musica dal vivo. Sabato 4 luglio così il gruppo AnimaLibera torna a esibirsi nel primo di due concerti dedicati a Lucio Battisti e Mogol: appuntamento organizzato dalla pro loco di Novafeltria, in collaborazione con la pro loco di Poggio Berni, alle 21 al teatro aperto di Poggio Torriana.



E' una proposta musicale in due parti (la seconda sabato 29 agosto), un racconto della lunga collaborazione tra due grandi protagonisti della musica italiana. Nel dettaglio lo spettacolo del 4 luglio si snoderà tra storie, aneddoti e canzoni, ripercorrendo la discografia di Battisti dal 1966 al 1971: "Un'avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra acqua chiara, Emozioni" tra i titoli più noti, per più di due ore di spettacolo. Il tutto in piena sicurezza: l'anfiteatro all’aperto di Poggio Berni ha una capienza tale da soddisfare le norme imposte dall'emergenza sanitaria sul distanziamento sociale. Tuttavia, essendo il numero di posti disponibili limitato (240), l'organizzazione raccomanda l'acquisto dei biglietti di ingresso tramite prevendita Liveticket, oppure nelle rivendite "Santarcangelo Eventi", Via Giovanni Pascoli, 22, Santarcangelo di Romagna e tabaccheria Pruccoli Massimo, Viale Amerigo Vespucci, 69, Rimini.



In caso di maltempo, gli spettacoli verranno spostati a nuova data tenendo conto del calendario di programmazione dell’arena. Informazioni: proloconovafeltria@gmail.com.