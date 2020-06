Circolo Tennis Venustas in fermento tra Open maschile ed Tennis Camp

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:03 - 27 Giugno 2020

Foto di gruppo del Circolo Tennis Venustas.

Il tennis che conta ripartirà tra breve sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina.



Il Club bellariese guidato dal presidente Elisa Vandi sarà infatti in prima fila nella ripartenza del circuito nazionale con l’Open maschile in calendario dal 4 luglio con un montepremi di 1000 euro. Visto il lungo stop subito dai giocatori è probabile una grande partecipazione, sia quantitativa che qualitativa. Ma non è finita qui, perché il Ct Venustas è pronto a concedere il bis visto che dall’11 luglio ospiterà il torneo nazionale Under 10-12-14-16, maschile e femminile, valido per il circuito regionale. L’estate tennistica al Ct Venustas prevede anche il torneo nazionale Open femminile (1.000 euro di montepremi) dal 1° agosto, il torneo nazionale di 3° categoria maschile dal 15 agosto ed il Master provinciale del Circuito Tpra, tappa “Gazzetta”, il 25 e 26 luglio. Intanto è in pieno svolgimento un Camp estivo per i giovani molto frequentato, diretto dal maestro Massimo Ronchi, coadiuvato dagli istruttori Leonardo Ghelfi, Carlotta Filippi e Vincenzo D’Iorio. Molto soddisfatta per l’andamento del Club la presidente Elisa Vandi:



“Sono molto contenta e soddisfatta per l’andamento del Circolo – dice Elisa Vandi – non era per nulla scontato visto quello che era accaduto con il lockdown, ma devo dire che il Ct Venustas ha ripreso a macinare tennis a pieno ritmo, ancora di più d quanto ci aspettavamo. Ora è in corso il Tennis Camp che tiene banco al mattino, nel pomeriggio spazio a soci e frequentatori, ci mancano però i turisti. E’ ripresa la scuola per i ragazzi, che non hanno potuto completarla questa primavera per il lockdown, vengono al Circolo tre volte alla settimana, hanno ripreso tutti con una gran voglia di giocare e tornare in campo”.