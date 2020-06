Dal 25 maggio a oggi sessanta sanzioni tra clienti e prostitute a Rimini

Cronaca

Rimini

| 10:42 - 27 Giugno 2020

Prostituta (foto di repertorio).



Sono state 109 le violazioni contestate dagli agenti della Polizia locale di Rimini dal 1° gennaio 2020 a oggi nel corso dell'attività di contrasto alla prostituzione in strada che con la nuova ordinanza sindacale del 25 maggio scorso è tornata tra le attività costanti del Corpo, registrando solo in questo periodo circa una sessantina di contestazioni.



Un'attività affidata agli uomini della squadra di Polizia giudiziaria e Unità cinofila, che con una media di due – tre servizi alla settimana, utilizzando mezzi privi di contrassegni istituzionali, controllano il territorio, specie nelle zone dove è maggiormente segnalato il fenomeno come nella zona di nord di Torre Pedrera e in quella di Miramare a sud della città verso il confine con Riccione. Un'attività in genere notturna ma anche mattutina, quando gli operatori della Polizia locale riminese effettuano controlli su residenze e strutture ricettive dove le prostitute soggiornano. Si tratta di una parte dell'attività, che in maniera più generale è orientata all controllo del territorio, che si concentra in particolare nelle case abbandonate, nei parchi, contro lo spaccio o i pallinari e, come nello specifico, al contrasto del fenomeno della prostituzione.