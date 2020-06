Donazione degli avvocati riminesi al reparto di rianimazione dell'ospedale Infermi

Attualità

La consegna dei macchinari.

L'ordine degli avvocati di Rimini ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al personale medico e sanitario per l'ammirevole sforzo profuso per la cura dei malati da Covid-19. Nelle settimane scorse era stata aperta una raccolta fondi, finalizzata all'acquisto di materiale sanitario. Una prima somma è stata stanziata dal consiglio, poi si sono aggiunte le donazioni dei singoli iscritti.



Le strutture sanitarie hanno indicato le apparecchiature necessarie e, compiute le necessarie procedure tramite la Ausl, sono stati acquistati e ieri (venerdì 26 giugno) sono stati consegnati i primi macchinari al Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Rimini. In particolare sono stati consegnati due generatori ad alto flusso modello Airvo2, apparecchi che consentono una ossigenazione ad alto flusso necessaria alla fase di distacco dei pazienti dalla respirazione artificiale.



Il Primario Dott. Nardi, a nome di tutto il personale del Reparto, ha espresso un sincero e sentito ringraziamento per la manifestazione di vicinanza dell'Avvocatura e per la donazione di macchinari di fondamentale importanza per la cura e la riabilitazione di persone che hanno avuto gravissimi problemi. Egli ha fatto dono all'Ordine del suo libro "Tu porterai il tuo cuore-Lettere dal fronte Covid-19".



Il Consiglio dell'Ordine era rappresentato dal Presidente Avv. Roberto Brancaleoni e dai Consiglieri Francesco Vasini (delegato al progetto), Monica Rossi e Mirco Renzi. Il Reparto era rappresentato, oltre che dal Primario Dott. Giuseppe Nardi, dalle Dott.sse Daniela Guerra e Antonella Potalivo.



Con i proventi della raccolta fondi è in corso l'acquisto di altre apparecchiature che saranno poi donate all’U.O. di Pneumologia, ambito di Rimini.