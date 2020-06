Un nuovo positivo, zero decessi e nessun guarito. Sono 26 i malati in 13 Comuni della provincia

Attualità

Rimini

| 17:55 - 26 Giugno 2020

Protezione civile di Bellaria-Igea Marina (foto di Alessia Bocchini).

Solo un nuovo positivo e nessun decesso nella provincia di Rimini a causa del nuovo Coronavirus, come nemmeno nessuna nuova guarigione. Il nuovo contagio riguarda una donna residente fuori provincia, asintomatica e seguita a casa.



In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2190 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio provinciale.



Sono stati peraltro rilevati alcuni errori nei conteggi dei guariti che risultano ad oggi 1864, di cui 1814 residenti in provincia di Rimini. Conseguentemente il numero dei malati attuali e residenti è ad oggi di 26 persone.



Stanno all'aggiornamento odierno, sono 12 i Comuni Covid free, più Casteldelci che non ha mai registrato contagi: Novafeltria, Saludecio, Verucchio, Pennabilli, Mondaino, Montefiore Conca, Gemmano, Montegridolfo, Talamello, Poggio Torriana, Maiolo e Sant'Agata Feltria.







I dati Comune per Comune



COMUNE POSITIVI DECESSI GUARITI PAZIENTI

ATTUALI



Rimini 804 102 695 7

Cattolica 274 37 233 4

Riccione 263 38 223 2

Misano Adriatico 130 16 112 2

San Giovanni in M. 142 14 126 2

Santarcangelo 78 4 72 2

San Clemente 41 5 35 1

Montescudo/Monte C. 41 2 37 2

Morciano 46 4 41 1

Coriano 80 7 72 1



Bellaria Igea Marina 48 7 40 1

San Leo 10 0 9 1

Novafeltria 33 5 28 0

Saludecio 23 4 19 0

Verucchio 22 2 20 0

Pennabilli 11 1 10 0

Mondaino 11 1 10 0

Montefiore Conca 9 0 9 0

Gemmano 4 0 4 0

Montegridolfo 6 1 5 0

Talamello 4 0 4 0

Poggio Torriana 7 1 6 0

Maiolo 3 0 3 0

Sant’Agata Feltria 1 0 1 0

TOTALE 2.091 251 1.814 26