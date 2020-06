Riccione avrà un teatro cittadino. Sindaco Tosi: "Dopo 30 anni un'amministrazione ci è riuscita"

Attualità

Riccione

| 07:02 - 27 Giugno 2020

Il sindaco Renata Tosi.

Riccione avrà un grande teatro cittadino. E' stato infatti approvato all'unanimità due sere fa (giovedì 25 giugno) dal Consiglio Comunale, la costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso, sulle porzioni del fabbricato del centro polifunzionale per le arti sceniche "Spazio Tondelli", primo atto necessario per dare il via alla ristrutturazione del futuro teatro cittadino nel cuore di viale Ceccarini. Lo schema contrattuale del diritto di superficie - come noto - prevede alcune clausole principali, la durata del diritto di superficie di 25 anni rinnovabili. L'opera di riqualificazione è stata predisposta dall’architetto Anton Luca Nannini, e i lavori che sulla base di un quadro economico preliminare ammontano a circa 563.400 euro. La ristrutturazione a carico del Comune inciderà sulla sala per il pubblico, il comparto scenico, i vani a servizio camerini, il foyer, bookshop e bistrot con un annesso dehors lato viale Ceccarini dove si aprirà l’ingresso principale del rinnovato Spazio Tondelli che in questi anni è stato in continua crescita, con la gestione di Riccione Teatro, l'associazione partecipata dal Comune di Riccione e diretta da Simone Bruscia.



“Il voto unanime su questo grande obiettivo che la città di Riccione raggiungerà, dimostra che l'amministrazione ha la capacità di proporre ed ottenere validi progetti - ha detto il sindaco Renata Tosi -. Dopo 30 anni, questa amministrazione riuscirà a dare alla città un nuovo teatro”.