Da 62 anni in vacanza da Como a Riccione: un premio per il signor Ermanno La pergamena di ambasciatore di Riccione nel mondo anche per la moglie Emilia

Turismo Riccione | 16:40 - 26 Giugno 2020 L'assessore Caldari consegna la targa al signor Ermanno (fotogallery Casalboni). Questa mattina (venerdì 26 giugno) Ermanno Del Pero, 72enne di Como, è stato premiato dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari, insieme alla moglie Emilia, con la pergamena di Ambasciatore di Riccione nel Mondo. Il signor Ermanno, affezionato cliente dell'Hotel Villa Lina, da quando aveva 10 anni trascorre le ferie estive nella Perla Verde: sono quindi 62 anni di ferie in Riviera. Questa mattina ha anche mostrato con orgoglio alcune fotografie in cui viene ritratto da bambino, durante le vacanze. Quando era giovane insieme al padre ha regalato alla Parrocchia dell'Alba un crocifisso che viene esposto ogni anno alla Santa Pasqua. Fino domenica i coniugi Del Pero alloggeranno all'hotel Hotel Villa Lina.