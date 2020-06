VIDEO Cattolica: scooter tampona auto, moglie e marito in ospedale a Cesena

Cronaca

Cattolica

| 15:46 - 26 Giugno 2020

Ancora un incidente stradale con gravi conseguenze sulle strade riminesi, dopo quello in cui, mercoledì (24 giugno), ha perso la vita il 42enne di San Giovanni in Marignano Andrea Caldari. Marito 69enne e moglie 68enne sono stati trasportati oggi (venerdì 26 giugno) all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stati coinvolti in un incidente avvenuto alle 13.15 circa sulla Statale 16, al confine tra Cattolica e San Giovanni in Marignano: la coppia, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, un T-Max Yamaha, si è schiantata con violenza contro un'Alfa Mito. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'automobile aveva rallentato e accostato a destra, per aiutare un motociclista in difficoltà. E' stato proprio l'automobilista ad allertare immediatamente i soccorsi: il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il marito, mentre la moglie è stata trasportata al Bufalini di Cesena in ambulanza. Lievi ferite per l'automobilista. La Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, ha disposto la chiusura della Statale 16 al traffico.