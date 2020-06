Al Grand Hotel di Rimini serata dedicata al grande cinema con le musiche di Morricone

Eventi

Rimini

| 14:30 - 26 Giugno 2020

Carlo Bartorelli.

Emozione ed eleganza sono i due elementi che illumineranno l’estate del Grand Hotel di Rimini, che è tornato in piena attività. L’hotel della distinzione, nell’anno dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini e di Tonino Guerra, vuole celebrare la bellezza puntando ancora più di sempre su servizi di alta qualità e ovviamente sulla sicurezza. Sono questi gli elementi per i quali lo ha scelto ancora una volta anche il gruppo Bartorelli Gioiellerie, leader nella gioielleria e orologeria internazionale. Carlo Bartorelli ha infatti scelto il Grand Hotel di Rimini di proprietà del gruppo Batani Select Hotels, per regalare un’emozione unica ai propri clienti. Sabato 27 giugno, infatti, il Grand Hotel di Rimini farà da cornice ad un concerto privato dedicato alle musiche leggendarie del maestro Ennio Morricone, eseguito dall’Ensemble Simphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. “Abbiamo organizzato questa serata come omaggio all’eccellenza del cinema dei maestri italiani Ennio Morricone e Federico Fellini”, afferma Carlo Bartorelli, che prosegue “La responsabilità civile nei mesi scorsi ci ha imposto come cittadini di restare a casa, e come imprenditori di aiutare la terra e gli abitanti che ci hanno permesso di crescere e prosperare”.



“Sono contenta – sottolinea Paola Batani, titolare del gruppo BSH – che ancora una volta Carlo Bartorelli ci abbia scelto per un evento così importante per lui, per i suoi migliori clienti e per tutti noi. Ripartire significa proprio puntare sulla bellezza, sul territorio e anche sulle collaborazioni. Noi come imprenditori ci siamo e fa piacere vedere che anche altri imprenditori di successo e prestigio come Bartorelli ci siano. Il resto lo faranno la magia della musica e del Grand Hotel”.