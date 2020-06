Riccione Volley: Sanzio Sacchetti è il nuovo direttore sportivo

Sport

Riccione

| 14:18 - 26 Giugno 2020

Da sinistra Sanzio Sacchetti e il presidente Giuseppe Tontini.

Primo importante tassello della stagione 2020/2021 per la società di pallavolo della Perla Verde: Sanzio Sacchetti è il nuovo direttore sportivo del Riccione Volley. Dirigente lucido e concreto, dopo le esperienze nel territorio riminese, prima in campo al fianco della figlia Arianna e di coach Giacomo Gentili all’Idea Volley Bellaria, e poi come direttore sportivo all’interno del progetto Bvolley Romagna, nel 2017 Sacchetti viene eletto consigliere FIPAV per il comitato territoriale Romagna Uno, dove è Vice Presidente.



“Sarà un valore aggiunto, e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro nuovo percorso di crescita - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Tontini - stiamo aprendo le porte alle giovani di prospettiva, con un progetto rinnovato in tutti i particolari, e Sanzio sta già lavorando al fianco dei nostri dirigenti per centrare l’obiettivo. Ha tutta la mia stima”.