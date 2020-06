Santarcangelo lancia un video di promozione turistica della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:10 - 26 Giugno 2020

Screenshot dal video promozionale.

E' online dal primo pomeriggio di oggi (venerdì 26 giugno) il nuovo video di promozione turistica della città: “Santarcangelo, respira la bellezza”, è il titolo del filmato e del calendario di eventi estivi 2020 che prende avvio proprio questa sera con il concerto “Naghma – Musiche dall’Afghanistan” (ore 21, Sferisterio).



Dai musei ai parchi cittadini, dalla Pieve Romanica agli ipogei, dal Centro storico al parco artistico Mutonia, passando per le tradizioni artigiane e l’enogastronomia, il video raccoglie alcuni degli elementi più significativi e distintivi che caratterizzano Santarcangelo.



«La bellezza del nostro patrimonio architettonico e culturale e l’accoglienza dei nostri cittadini: sono questi i due elementi su cui abbiamo deciso di puntare per la promozione turistica di Santarcangelo», afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli. “Se il precedente video lanciato nel 2018 si chiedeva «Sarà l’aria a rendere Santarcangelo un luogo così speciale?’, oggi la domanda lascia spazio alla certezza: a Santarcangelo si respira la bellezza. A dimostrarlo, come si vede nel video, da un lato gli scorci più suggestivi della città – conclude l’assessore Zangoli – dall’altro lo spirito di accoglienza di abitanti e operatori economici, le nostre tradizioni, l’offerta enogastronomica e la qualità della vita ‘slow’ che combinandosi creano un’atmosfera del tutto unica».



Il video, che sarà promosso nei principali canali turistici di Santarcangelo e nel circuito della destinazione turistica Romagna, si aggiunge ai numerosi strumenti attivati dall’Amministrazione comunale nel corso degli ultimi anni: il sito internet www.santarcangelodiromagna.info, l’applicazione per smartphone e i canali sociali (Facebook, Instagram e YouTube).