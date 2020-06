Basket Silver C: Davide Macina per l'undicesimo anno vestirà la maglia dei Titans

Sport

Repubblica San Marino

26 Giugno 2020

Davide Macina.

Si prolunga il matrimonio tra Davide Macina e la Pallacanestro Titano. Sarà l'undicesima stagione per Macina con la maglia di San Marino.



Davide, quanto ti manca la pallacanestro?

“Guarda, in quarantena stavo diventando matto… Palleggiare in casa, ad aprile, non era certo la stessa cosa rispetto ad andare sui campi. È da quando avevo sette anni che non stavo così tanto senza poter giocare veramente a basket, ma la situazione sta migliorando e speriamo che tutto torni alla piena normalità al più presto”



Quanti rimpianti ci sono per non aver potuto concludere la scorsa stagione di C Silver?

“Tantissimi… Chiaramente ormai è inutile piangere sul latte versato, ma devo dire che avevo buonissime sensazioni per questo campionato. Ero straconvinto di poter vincere, l’ho detto la prima volta a luglio 2019 a Marco Ciacci e non avevo cambiato opinione. Avevamo messo insieme una bellissima striscia positiva, ognuno aveva capito il suo ruolo nella squadra e stavamo andando veramente forte. Peccato, cercheremo di trasformare questi rimpianti in benzina per la prossima stagione”



Undici stagioni con la maglia dei Titans, quali sono le sensazioni?

“Mi riempie d’orgoglio vestire questa maglia e averlo fatto in tutti questi anni. Giocare per la squadra del proprio Paese è sempre una bella sensazione, fungere da punto di riferimento per i ragazzi più piccoli che sono impegnati nelle giovanili è molto stimolante”



Cosa pensi del prossimo campionato?

“Ci saranno sempre squadre la cui solidità è nota, come Urbania e Recanati, tanto per citarne due. Secondo me si potrà fare un bel campionato, una forte idea di squadra ce l’abbiamo già e sono ottimista. I tifosi? Spero proprio che possano esserci alle nostre partite. Da parte mia li invito a vedere sempre le nostre gare, ad assisterci dalla tribuna del Multieventi. Vedranno una squadra che ha tanta voglia di giocare e di fare bene. Vogliamo divertirci”