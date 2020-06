San Marino: tutti guariti dal nuovo coronavirus. Non ci sono casi attivi

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:33 - 26 Giugno 2020

A San Marino non ci sono più casi attivi a seguito di infezione da Sars-CoV-2.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Belle notizie dalla Repubblica di San Marino sull'epidemia da nuovo Coronavirus: i casi attivi infatti sono zero, grazie alle ultime tre guarigioni. Sono stati refertati 20 tamponi e non sono stati riscontrati nuovi casi, che da inizio epidemia rimangono 698: 656 le persone guarite, 42 i deceduti. In quarantena rimangono 40 persone (una appartenente alle forze dell'ordine), 2107 quelle terminate. I test sierologici effettuati sono 16.622, i tamponi effettuati 5669.