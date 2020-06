Aeroporto Rimini: riaperti voli commerciali, si riparte con Tirana

Attualità

Rimini

| 11:42 - 26 Giugno 2020

L'arrivo a Rimini del volo Albawings da Tirana.

Riaprono i voli commerciali all’aeroporto di Rimini. Alle 8.18 di venerdì è arrivato il volo nr. 2B351 di Albawings da Tirana. L’ultimo risaliva al 7 marzo scorso della Ural Airlines.

“Oggi con il volo dei nostri oramai affezionati amici di Albawings e dei loro passeggeri albanesi finalmente riapriamo ai voli commerciali, dopo 111 giorni dall’ultimo volo” dice la direzione dello scalo riminese “È la seconda volta, da quando siamo arrivati 5 anni fa, che assistiamo con emozione alla riapertura dello scalo dopo una chiusura forzata. La prima volta la ricordiamo ancora per l’energia e l’entusiasmo di una nuova avventura, oggi invece la viviamo con la forza e la consapevolezza delle certezze maturate e rappresentate:

- dal consolidamento di un modello di business sostenibile che chiude per la quinta volta consecutiva con un risultato di esercizio positivo e che conferisce all’iniziativa un’invidiabile solidità societaria: ieri, 25 giugno, si è tenuta l’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2019 che si chiude con patrimonio netto di 8,3 milioni di euro, liquidità per 4,1 milioni di euro, debiti bancari pari a zero, valore della produzione 10,7 milioni di euro, margine operativo lordo circa 2,0 milioni di euro e utile di esercizio circa 1,0 milioni di euro;

- dall’imminente arrivo di importanti compagnie di bandiera come Lot Polish Airlines, Iran Air e la principale compagnia russa che si vanno ad aggiungere alle compagnie già presenti e che, a partire dai prossimi mesi, daranno un importante impulso al processo di crescita dello scalo;

- da una squadra di dipendenti e consulenti unica che, in questa vicenda particolare, ha reso orgogliosa la Società".

Infine si ringraziano per il supporto ricevuto per tale apertura l’Enac e tutti gli Enti di Stato presso l’aeroporto quali Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed Enav”.