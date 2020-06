Cultura, sabato nel riminese si svela restauro "Colpo d'ala" di Pomodoro

Eventi

Morciano

| 11:33 - 26 Giugno 2020

Il capolavoro scultoreo di Arnaldo Pomodoro.

Dopo tre mesi di lockdown Morciano di Romagna, in provincia di Rimini, "celebra la sua rinascita". E lo fara', spiega il Comune, con la presentazione ufficiale, alle 21.30 in piazza Boccioni, dei lavori di restauro della scultura di Arnaldo Pomodoro 'Colpo d'ala: omaggio a Boccioni', portati a termine nelle scorse settimane. Durante la serata l'opera di Pomodoro "si mostrera' alla popolazione nella sua nuova veste e in tutta la sua bellezza, al centro della vasca che funge da specchio per la scultura stessa e della scenografia luminosa ideata da Pepi Morgia, regista e designer che ha collaborato con artisti come Elton John, i Genesis e Mia Martini". Soddisfatto il sindaco Giorgio Ciotti: "Arnaldo Pomodoro consegna Morciano alla storia dell'arte contemporanea tramite la riscoperta del 'Colpo d'ala a Boccioni' a 35 anni dalla sua realizzazione". In questo particolare momento storico, prosegue il primo cittadino, "quella scultura rappresenta il simbolo della ripartenza e della caparbieta' di ciascuno di superare i tempi difficili per tornare a programmare il futuro". Alla cerimonia partecipera' Giorgio Londei, presidente dell'Accademia di belle arti di Urbino, e l*a serata sara' completato da un momento di festa e da un concerto del Cristina Di Pietro quintet.