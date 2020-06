Vela Day: prove gratuite di vela, Sup e windusrf in completa sicurezza a Cattolica

Sport

| 11:22 - 26 Giugno 2020

Vela Day, evento promosso dal Circolo Nautico di Cattolica.

Un'intera giornata per vivere il mare e prendere confidenza con il vento e le onde. Torna anche quest'anno l'appuntamento con il 'Vela Day' promosso dal Circolo Nautico di Cattolica con il patrocinio FIV (Federazione Italiana Vela). Ci si ritroverà sabato 27 giugno dalle 10.30 alle 16 presso la sede del Circolo in via Carducci. Sarà un momento dedicato al divertimento e all'accoglienza con un occhio di riguardo per l'aspetto della sicurezza. Bambini e ragazzi avranno infatti la possibilità di scendere in acqua per cimentarsi in prove gratuite di vela, Sup e windusrf in compagnia degli istruttori certificati del Circolo cattolichino. Tutte le sessioni si svolgeranno nel rispetto rigoroso delle normi anti-Covid, con un'attenzione particolare alle distanze di sicurezza e alla pulizia e sanificazione delle attrezzature sportive che verranno utilizzate durante la giornata. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0541-953810. Un altro weekend all'insegna della passione per il mare attende dunque il Circolo Nautico della Regina.