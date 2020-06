Rimini: Giornate Fai all’aperto alla riscoperta delle colonie

Eventi

Rimini

| 11:19 - 26 Giugno 2020

Cologna Bolognese.

Le Giornate Fai, Fondo Ambiente Italiano, tornano sabato 27 e domenica 28 giugno con un’edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese. Per questa straordinaria edizione, la Delegazione di Rimini, in collaborazione con Asp “Il Palloncino Rosso” e Cooperativa Soc. Smart, accompagnerà i visitatori in un tour tra Colonia Bolognese e Colonia Novarese, cogliendo l’occasione per ridare vita a luoghi abbandonati e rievocarene l’utilità dei tempi che furono. Le colonie infatti ebbero molteplici finalità che si alternarono tra: luoghi di villeggiatura per fanciulli, ospedali militari, scuole, rifugi civili.