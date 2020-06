Tenuta Saiano al tramonto diventa "Bucolica Sangiovesa Wine Garden"

Eventi

Poggio Torriana

| 10:55 - 26 Giugno 2020

Olivia Lucchi Maggioli e Alex Fulvi.

Si chiama “Bucolica - Sangiovesa Wine Garden” ed è il nuovo progetto per l’estate 2020 di Tenuta Saiano. Ideato e organizzato da due giovani studenti dell’Università del Gusto di Pollenzo (Bra); Olivia Lucchi Maggioli e Alex Fulvi, il progetto Bucolica è la proposta giovane per l'estate 2020 di aperitivi e piccola cucina dell’azienda agricola di Montebello di Poggio Torriana. Tenuta Saiano dalle 18 diventa quindi, nell’estate 2020, Bucolica - Sangiovesa Wine Garden, per accogliere gli ospiti con un menù ispirato ai prodotti dell’azienda agricola. Novità dell’estate 2020 sarà inoltre la possibilità di conoscere e apprezzare oltre ai prodotti e i vini di “casa” anche una selezione di vini naturali (realizzati a partire da uve biologiche, mediante fermentazione spontanea del mosto, senza aggiunta di altre sostanze) e una birra artigianale pugliese. Non mancheranno Cocktail realizzati con i Vermouth e liquori di Tenuta Saiano. "Abbiamo definito Bucolica un progetto matto, per il periodo difficile che stiamo vivendo", raccontano i gestori.