Sport

Rimini

| 20:05 - 25 Giugno 2020

Giorgio Grassi.

La battaglia legale del Rimini incontra uno stop: il Tar del Lazio infatti non ha accolto la richiesta di sospensione cautelativa dei playout avanzata nel ricorso presentato dall'avvocato Cesare Di Cintio. Una richiesta necessaria in attesa dell'udienza sul merito, che è stata fissata per il 14 luglio, a playout abbondantemente iniziati. Ma per il Rimini arriva una buona notizia: il presidente della Lega Pro Ghirelli ha aperto alle riammissioni, che precederanno i ripescaggi a titolo oneroso.