| 17:49 - 25 Giugno 2020

Foto di repertorio.

La Virtus sceglie la linea della continuità e comunica che il direttore sportivo Matteo Guiducci ha trovato l’accordo per il prolungamento di contratto con Mirko Mantovani, Roberto Baiardi, Nicola Angeli e Simone Brigliadori. Tutti e quattro hanno scelto di continuare a sposare il progetto della società fino al 2022, per cui resteranno in neroverde per le prossime due stagioni sportive.