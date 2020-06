Rimini, l'estate si fa rovente: picchi di 34 gradi nella prima ondata di caldo

Attualità

Rimini

| 17:25 - 25 Giugno 2020

Previsioni week-end a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 25/06/2020 ore 17:00



Venerdì 26 Giugno



Stato del cielo: in prevalenza sereno, con innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19° e +21°, massime comprese tra +28° e +30°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est, con locali rinforzi pomeridiani.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 27 Giugno



Stato del cielo: sereno per gran parte della giornata, con innocui annuvolamenti nel pomeriggio su rilievi e collina.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17° e +21°, massime comprese tra +28° e +32°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 28 Giugno



Stato del cielo: sereno per tutto il giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18° e +22°, massime comprese tra +28° e +33°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



LINEA DI TENDENZA: anche la nuova settimana inizierà all’insegna di sole e caldo in ulteriore aumento. Fra Lunedì 29 e Martedì 30 Giugno previsti picchi fino a +34° nelle pianure interne del riminese.



